Napoli? Ora serve un direttore sportivo che rimetta De Laurentiis al suo posto

(Di martedì 14 novembre 2023) È un campionato che al momento non esprime un vero e proprio dominatore. Magari l'Inter, attualmente in testa alla classifica, riesce più di tutte a dare la sensazione di potersi riappropriare dello scudetto visto il gioco di squadra che esprime, perchè la difesa e l'attacco sono i migliori del campionato, con Lautaro che è il capocannoniere con 12 gol. Nonostante ciò non riesce a scrollarsi di dosso la Juventus, che anzi per due volte l'ha superata in classifica, anche se solo per una notte. Pur soffrendo e non dando certamente spettacolo, i bianconeri hanno battuto 2-1 il Cagliari (quinta vittoria di fila) con i gol di Bremer e Rugani, arrivati entrambi su palla inattiva. Passata la nottata, nel posticipo di San Siro l'Inter ha piegato un coriaceo Frosinone (2-0), sbloccando il risultato con un tiro di Dimarco da metà campo, che magari voleva essere un cross e che alla fine è stato un ...