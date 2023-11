Napoli | Lucchesi avverte | «Non è detto che sia meglio di Garcia»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Le parole di Fabrizio, dirigente sportivo, sulla decisione deldi esonerareper Mazzarri Fabrizioha parlato a Radio Marte del. PAROLE – «Non è scontato che il prossimo allenatore faccia, con una situazione contrattuale con soli sette mesi di lavoro. Il messaggio sembra essere che questo sia un anno di transizione, e che si riprenderà a lavorare dalla prossima stagione: questo può conferire alibi anche ai calciatori. È una situazione complicata, non è un interruttore della luce cambiare l’allenatore. Oggi serve un allenatore che traghetti e la scelta del tecnico è la più difficile: non è facile indovinarla sempre. In ogni caso l’esonero diè inevitabile e anche giusto».