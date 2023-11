Napoli | Garcia esonerato | ufficiale Mazzarri nuovo allenatore!

Il compleanno di Cavani, la pioggia, la diarrea. Walter Mazzarri sta per tornare sulla panchina delcome successore di Rudi, destinato all'esonero. L'allenatore toscano rientra nel grande giro e su X è il momento dei ricordi. Spuntano i video che documentano le 'prestazioni' del ...

Diretta allenatore Napoli: esonero Garcia, Mazzarri sorpassa Tudor. Ultime news LIVE Corriere dello Sport

Walter Mazzarri torna a Napoli: il toscano è il prescelto di Aurelio De Laurentiis per continuare la stagione in panchina dopo l’esonero di Rudi Garcia. Arrivata in questi minuti l’ufficialità: ...(ANSA) - NAPOLI, 14 NOV - De Laurentiis stringe i tempi per il cambio sulla panchina del Napoli. L'accordo con Walter Mazzarri per guidare la ...