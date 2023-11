Napoli | ecco Mazzarri | nello staff di nuovo Frustalupi | presente anche Aronica

(Di martedì 14 novembre 2023) Walterè ufficialmente ilallenatore delda qualche ora, così iniziano a circolare le prime notizieriguardo alloche il tecnico di San Vincenzo porterà all’ombra del Vesuvio per questa sua nuova avventura partenopea. Stando a quanto riportato da Sky Sport, ancora una volta il vice disarà Nicolòche in passato ahaallenato la Primavera. Conferma nell’aria rispetto a dieci anni faper il preparatore atletico Marco Pondrelli, poi dovrebbe essere nel teamClaudio Bellucci che attualmente allena l’Under 18 del Cagliari. I cuori dei tifosi napoletani però sicuramente apprezzeranno l’ingresso...

Mazzarri al Napoli: ecco i primi nomi del suo staff Corriere dello Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha parlato del confronto continuo tra difensore e attaccante. Parlando degli schieramenti di Inter e Juventus, ha nominato anche un ex centrale della ...Certi amori non finiscono, fanno un giro e poi ritornano. É il caso di Walter Mazzarri, che esattamente dieci anni dopo è tornato sulla panchina del Napoli per provare a concludere quello che non era ...