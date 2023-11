C'è anche il nome di Mazzarri tra quelli vagliati da De Laurentiis per il dopo Garcia . Il tecnico francese è ormai vicinissimo all'esonero, dopo la bruciante sconfitta rimediata dalcontro l'Empoli al ...

Napoli, Garcia verso l'esonero: avviati contatti con il manager di Tudor RaiNews

Napoli, contatti tra De Laurentiis e Mazzarri: cosa sta succedendo Corriere dello Sport

NAPOLI - Stretta finale per la panchina del Napoli ed è corsa ... Poi in serata mi risulta ci sia stato un contatto importante con Mazzarri e non a caso la notizia di questa mattina sul tecnico ...Le sue considerazioni. "Ci risiamo. Con la squadra che manca di veleno, che soffre i contatti, che incoraggia gli avversari ad osare, a tirare, a condurre fino a vincere. Ci risiamo con lo sconcerto ...