Napoli | Ballarini | “ADL doveva far di tutto per trattenere Spalletti”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 14 novembre 2023) Capitolo panchina del: anche la giornalista Valentinaha commentato le ultime notiziee del club partenopeo nel suo editoriale per Sportitalia: Un esonero che resta solo da formalizzare. Un nuovo allenatore che resta solo da formalizzare. De Laurentiis un uomo solo al comando.è passato da lui. E Garcia è già il passato. E uno scudetto vinto solo 6 mesi fa sembra già il passato remoto. Perché il concentrato di errori che si è visto anella gestione della squadra campione d’Italia non si è mai visto prima. A partire dalla scelta iniziale di Rudi Garcia come sostituto di. Scelta sbagliata anche solo perché non si è trattata di una prima scelta.… Adlfar diper convincere ...