Napoli | arrivano le ufficialità | via Rudi Garcia | torna Walter Mazzarri

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 14 novembre 2023) Ilha ufficializzato i ribaltoni in panchina. Il club azzurro, attraverso un comunicato sul sito, ha confermato l’addio con il tecnico. Il francese paga la debacle casalinga contro l’Empoli e in particolar modo un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative. “La Società Sportiva Calcioha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi”, scrive il club azzurro. Pochi minuti più tardi è stato confermato anche il nome del sostituto: si tratta del ritorno di. “Bento”, è il messaggio pubblicato sul profilo Twtter del presidente Aurelio De ...