Myss Keta | fuori Condannata a danzare | brano scritto per il nuovo film di Maccio Capatonda

(Di martedì 14 novembre 2023)torna oggi conper ildiIl migliore dei mondi Dalle notti del clubbing milanese agli studi di registrazione, passando per i palchi di tutta Italia e d’Europa,fa incursione per la prima volta con la sua musica nel mondo del cinema:è infatti iloriginale scelto dacome main theme ne Il migliore dei mondi, il suodisponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 17 novembre, prodotto da Lotus Production, una società Leone ...

Sono cinquantacinque gli appuntamenti che vanno dal cinema, ai talk alla musica elettronica come LU OpeRave, spettacolo sperimentale al Balzer Globe in cui fra i protagonisti c'è anche. D'...

Myss Keta, fuori Condannata a danzare, brano scritto per il nuovo ... Spettacolo.eu

Opere rare ed eventi, al Festival Donizetti c'è pure Myss Keta Agenzia ANSA

"W l’arte drag, perché a volte bisogna trasformarsi per imparare ad essere se stessi!", ha confessato il cantautore entrato in studio negli abiti di un fonico!Sono tanti gli eventi in programma dal 16 novembre a Bergamo per la nona edizione del Festival Donizetti opera, che cade nell'anno di Bergamo Brescia capitale della Cultura. (ANSA) ...