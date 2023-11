Mulhouse-Milano oggi in tv | Champions League volley femminile | orario | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023)martedì 14 novembre (ore 21.00) si gioca, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi della2023-2024 di. Le meneghine hanno esordito spazzando via la poco quotata compagine serba del Stara Pazova, e questa sera contro le francesi delAlsace si giocano una grande fetta di qualificazione al turno successivo prima del difficile doppio confronto con Campionesse d’Europa del VafikBank Istanbul.è impegnata in un vero tour de force con questa che è la terza partita in sei giorni. Dopo aver sconfitto 3-1 Novara domenica nel big match del campionato di Serie A1 è subito il momento di rituffarsi nella massima competizione europea. Le ragazze di Gaspari, con ...