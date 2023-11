MotoGP | i precedenti di Francesco Bagnaia nel GP del Qatar | poche gioie a Lusail | e l’incidente dell’anno scorso con Martin…

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) Pochi acuti ed un rapporto mai realmente decollato traed ilInternational Circuit, che ospiterà questo weekend il Gran Premio del2023 valevole come penultimo round stagionale del Mondiale. Un appuntamento potenzialmente decisivo per la sfida iridata tra Pecco e Jorge Martin, separati attualmente da 14 punti in favore dell’azzurro. Le prime apparizioni del torinese in Moto3 sul tracciato mediorientale non sono state indimenticabili, con nessun piazzamento tra i migliori 8 dal 2013 al 2015 con Honda, KTM e Mahindra. Il vento comincia a cambiare solo nel 2016, con un solido terzo posto in volata alle spalle di Niccolò Antonelli e Brad Binder dopo una bella rimonta dalla quarta fila in griglia. Tanta fatica poi la stagione successiva nel GP d’esordio in Moto2, ...