MotoGP | altra brutta perdita per la Honda | “Non può sostituirlo con

(Di martedì 14 novembre 2023) Dopo Marc Marquez laperde un altro pezzo fondamentale del Team dellaun pezzo decisivo per il budget: lo sponsor Tempi duri, durissimi, per il Team Repsoldella. Il club motoristico, attualmente rappresentato nella classa regina da Joan Mir Marc Marquez, Iker Lecuona e da Stefan Bradl come tester, sviluppatore e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Nella seconda gara si corse a Doha, dove registrò la sua prima pole e il suo primo podio in, ... Nessun'nazione ha vinto più di una volta in Qatar PLAYLIST VIDEO

MotoGP | Red Bull lascia la Honda per seguire Marquez LiveGP.it

Bastianini trionfa a Sepang. 3° Bagnaia, 4° Martin Sky Sport

Conosciamo gli avversari delle due formazioni italiane attraverso le parole dei protagonisti: coach Spahija per l'Umana Reyer e Cooke Jr. per ...MotoGP 2023 Monster Energy Yamaha - Nella stagione MotoGP 2024 non ci saranno più avvertimenti o penalità di tempo per problemi e irregolarità in relazione alla pressione minima degli pneumatici speci ...