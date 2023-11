Morata | 'Ecco la verità sull'Arabia'

(Di martedì 14 novembre 2023) Alvaro, attaccante dell'Atletico Madrid ed ex Juventus, parla a Onda Cero: "Non ho pensato all'. C'erano tanti...

Intervenuto sul tema Saudi Pro League, Alvaroha spiegato: " Non ho pensato all'Arabia. C'erano tanti soldi, ma non 50 milioni di euro come si diceva. Non volevo vedere l'Atletico da lontano. ...

Morata: "Ho avuto paura di perdere Alice. Ecco cosa farò quando lascerò il calcio" Corriere dello Sport

Morata | ' Ho avuto paura di perdere Alice Ecco cosa farò quando ... Zazoom Blog

Giuntoli: «Fagioli molto importante per noi. Lo aspettiamo». Il dirigente commenta il rinnovo del centrocampista Nel comunicato ufficiale della Juventus, che ha annunciato il rinnovo di Fagioli, anche ...Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid ed ex Juventus, parla a Onda Cero: "Non ho pensato all'Arabia. C'erano tanti soldi, ma non 50 milioni di euro come si diceva. Non volevo vedere l'Atletic ...