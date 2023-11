Montenegro-Lituania | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 14 novembre 2023) Gara valida per la nona giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024. I padroni di casa è ancora in corsa per un posto nella fase finale, diversamente dagli ospiti già eliminati.si giocherà giovedì 16 novembre 2023 alle ore 20.45: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno ancora qualche speranza di qualificazione, ma per riuscirci devono battere i lituani e sperare in un passo falso della Serbia seconda a cinque lunghezze di distanza. La Nazionale di Radulovic è infatti terza con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Lituani già tagliati fuori da un pò dalla corsa alla qualificazione. Troppo modesta si è rivelata la nazionale di Jankauskas per poter ambire ad un simile obiettivo. Su sette partite, ha ottenuto 1 vittoria, tre pareggi ...