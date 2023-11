(Di martedì 14 novembre 2023)– Buone notizie per i cittadini.tain alcune zone della città che nei giorni scorsi erano state interessate da un provvedimento di non potabilità. A comunicarlo è una nota del Comune diaver ricevuto la nota da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. Nello (live.it)

Gli eventi in calendario Dove mangiare e bere in Sicilia La sagra dell'ulivoa Finale di ... trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a, ecco una guida con 11 locali da non ...

Monreale, torna potabile l’acqua dopo lo stop dell’Asp MonrealeLive

Torna a splendere l’Abside del duomo di Monreale: terminati i lavori MonrealeLive

Francesco Caminita, in arte Gloomy, ha pubblicato il suo primo singolo sulla piattaforma di casa Google, portando a termine un lavoro che era in produzione sin da aprile. "Era un periodo particolare ...MONREALE, 11 novembre – Il Futsal Club Monreale mette in tasca la sua seconda vittoria in campionato, superando col punteggio di 6-3 l’Oratorio San Giovanni Battista, nel match valevole per 3^giornata ...