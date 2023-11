Mondo Convenienza | stop allo sciopero di Campi Bisenzio dopo 160 giorni | “Ma la battaglia per il contratto non si ferma”

(Di martedì 14 novembre 2023)160di, oltre cinque mesi davanti ai cancelli, tentativi di mediazione, manifestazioni e cortei, si scioglie il presidio dei lavoratori di. Sono stati tutti riassunti, questa volta con contratti a tempo indeterminato, i 26 operai della ditta RL2 che erano stati licenziatile prime proteste, iniziate lo scorso giugno a, in provincia di Firenze. Per mesi, hanno chiesto alla direzione della catena di mobili e arredamento, e alla ditta che gestisce in appalto la consegna e il montaggio dei prodotti, di superare condizioni di lavoro ritenute inaccettabili e di rispettare ildella logistica. Molti di loro erano stati assunti con contratti di apprendistato che si ...

Poiché ilonline, in particolare i social media, rappresentano il nuovo campo di battaglia ...reco nelle scuole al pomeriggio e comunico con i giovani iniziando dai soldi e dalla non...

L'"omnicanalità puzzle" di Mondo Convenienza e altre innovazioni ... EconomyUp

Mondo Convenienza, stop allo sciopero di Campi Bisenzio dopo 160 giorni: “Ma la battaglia per il… Il Fatto Quotidiano

Redmi si afferma per la sua costanza ad offrire dispositivi che uniscono qualità e convenienza nel panorama del mercato mobile.Lecce è una delle città ideali per chi va in pensione. A certificarlo è il sito GOBankingRates che ha consultato esperti immobiliari sulle migliori città europee per ...