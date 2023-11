Moggi | “ADL grande imprenditore | su Meluso ”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 14 novembre 2023) Luciano, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Ecco le sue parole: “Prima che cominciasse il campionato ho detto che il Napoli non avrebbe ripetuto il campionato dello scorso anno per cui il punto interrogativo sull’annata l’ho sempre avuto. In più, il Napoli ha cambiato l’allenatore e questo è stato il problema. Garcia conosceva i giocatori solo di nome ed è incappato in una situazione che non conosceva e pur conoscendolo, non poteva fare di meglio. Il ricordo di Spalletti e Giuntoli è troppo recente per dimenticarlo. De Laurentiis è un, lo ammiro perché il Napoli è campione d’Italia, ha stipendi inferiori a tante squadre che non sono campioni d’Italia”. “Dovrebbe però lasciare la scena calcistica ae all’allenatore e invece va nello spogliatoio e dice quello che ...