Modella di Instagram zittisce gli hater | “Con questo corpo sto salvando delle vite!”

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 14 novembre 2023) La ventisettenne è ormai abbastanza nota sul web per le sue uscite un po’ audaci, l’ultima durante l’intervista concessa a un noto podcast Qualche tempo fa il nome era cominciato a circolare soprattutto dopo aver dichiarato che il suoera “troppo pericoloso” persino per il mondo di Internet. Una mossa studiata a tavolino dalla27enne che sin da allora ha visto la propria popolarità crescere in maniera esponenziale. La sua scalata al successo continua ma alle frasi a effetto non riesce proprio a rinunciare, durante una recente intervista ne ha partorita una che ha fatto molto discutere. In estate è passata anche per l’Italia, qui la 27enne immortalata in spiaggia a Capri – ilovetrading.it (fonte foto IG @veronikarajek)“Sto letteralmentevite umane. Ho ricevuto un dono proprio ascopo”, ha ...