Mo | Unrwa | ' scorta carburante finirà in 48 ore | ospedali e impianti dissalazione chiuderanno'

(Di martedì 14 novembre 2023) Gaza, 14 nov. (Adnkronos) - L'agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi () ha dichiarato che le sue riserve dinella Striscia di Gaza finiranno entro 48 ore. Secondo il portavoce dell'organizzazione Adnan Abu Hasna ilutilizzato per far funzionare i sistemi vitali nell'enclave – come l'impianto di desalinizzazione, glidi trattamento delle acque reflue e l'ospedale nel sud della Striscia di Gaza –entro due giorni. In un'intervista a radio al-Shams, Abu Hasna ha avvertito che senzagli, le acque reflue scorreranno nelle strade e nel mare e ci sarà penuria di pane, perché i panifici cesseranno di funzionare. Abu Hasna ha chiarito che l'organizzazione ha contattato ...