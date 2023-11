Mo | ong | ' bombardamenti a Gaza come 2 bombe nucleari'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023), 14 nov. (Adnkronos) - Secondo Euro-Med Human Rights Monitor, dal 7 ottobre Israele ha sganciato più di 25.000 tonnellate di esplosivi sulla Striscia di, l'equivalente di due. In confronto, la bomba nucleare Little Boy sganciata dagli Stati Uniti su Hiroshima durante la seconda guerra mondiale produsse 15.000 tonnellate di esplosivo ad alto potenziale e distrusse tutto nel raggio di 1,6 km. Le immagini satellitari e le fotografie mostrano che interi quartieri sono stati rasi al suolo con molti ospedali, scuole, luoghi di culto e case danneggiati o distrutti dagli attacchi israeliani via terra, mare e aria. Sono stati messi fuori uso anche interi sistemi di comunicazione e impianti di trattamento delle acque.