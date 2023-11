Milano Music Week 2023 | nella line up anche Daniele Silvestri e Andrea Delogu

Cresce l'attesa per la settima edizione dellaWeek che si terrà adal 20 al 26 novembre. Da oggi, lunedì 13 novembre, sono attive le prenotazioni sul sito ufficiale della MMW per un nuovo incontro: giovedì 23 novembre alle ore ...

RTL 102.5 TI REGALA UN POSTO SPECIALE ALLA MILANO ... rtl.it

Milano Music Week tra boom dello streaming e sfida dell’intelligenza artificiale Il Sole 24 ORE

SONY MUSIC PUBLISHING è presente alla settima edizione della MILANO MUSIC WEEK con “BEATSTARS X SMP: A NEW GENERATION OF PRODUCERS”, il panel realizzato in collaborazione con Boh Magazine che si terrà ...Prenderà il via il prossimo lunedì, 20 novembre, la settima edizione della Milano Music Week, evento dedicato all'industria musicale promosso da Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, AssoConcer ...