Milan | tre idee per l’attacco del futuro | le ultime

Il Milan sta già studiando le mosse per il mercato per anticipare la concorrenza e in attacco Furlani avrebbe messo sul taccuino tre giocatori. Al primo posto c'è Jonathan David del Lille, che gioca meno e segna poco in quest'ultimo periodo e pertanto potrebbe partire a prezzo di saldo. Subito dietro ci sono le intriganti piste che portano a Guirassy e Adams. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.