Milan | ecco il bomber per Pioli | affare da 17 milioni a gennaio

(Di martedì 14 novembre 2023) Qui - come scrive 'La Gazzetta dello Sport' - entrano in scena così le altre opzioni al vaglio di Moncada: Guirassy e Adams. Il centravanti della Guinea sta segnando a raffica con la casacca dello ...

Il nazionale transalpino va verso il rinnovo per un altro anno fino al 2025, ma ilha la necessità di rimpolpare la rosa del tecnico di Parma con un altro tassello al centro dell'attacco. ...

Milan, ecco la strategia per provare a superare Bayern Monaco e ... Calciomercato.com

Ecco Casa Milan Dubai, l'hub rossonero sul Medio Oriente La Gazzetta dello Sport

Milan-David, una situazione che appare ancora piuttosto ingarbugliata ... E Giroud, lo sappiamo, non le può giocare tutte per evidenti limiti di età. Ecco quindi che il primo obiettivo, peraltro non ...Il calciomercato del Milan va a caccia di un nuovo attaccante che possa prendere potenzialmente il posto del centravanti Oliver Giroud.