Milan | Di Gennaro boccia Jovic | 'La Fiorentina ha proprio rifilato un pacco'

(Di martedì 14 novembre 2023) Antonio Diha preso la parola ai microfoni di radio Bruno Firenze dove ha parlato della situazione attaccanti in casa: "In...

A disp.: Di, Audero, Klaassen, Bisseck, Agoume, Stabile, Sanchez. All.: Inzaghi Frosinone (... le probabili formazioni: 12ª giornata di Serie A - 10 NOV Lecce -, le probabili formazioni:...

Di Gennaro scherza: “Gliel’avete dato al Milan il pacchetto con Jovic, eh” Viola News

“Viola, che pacchetto al Milan! Jack mai così”: Di Gennaro scherza Radio Rossonera

Marco Fassone, ex dirigente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Mazzarri conosce la piazza, non commetterebbe un errore come ha fatto Garcia che ha d ...Pausa nazionali e tempo di recuperare gli infortunati anche in casa Fiorentina: Repubblica Firenze fa il punto sugli indisponibili di casa viola, partendo da Lucas Beltran e Michael Kayode, ...