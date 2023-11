All.: Dionisi Arbitro : FerrieriMarcatori : 5 Sanabria (T), 18 Thorstvedt (S), 23 st Vlasic ... Associazione Calcio22 ( Champions League ) 4. Società Sportiva Calcio Napoli 21 ( ...

Milan, Caputi: “Pioli Normale che rischi. Sottovalutato l’addio di Maldini” Pianeta Milan

TMW RADIO - Caputi: "Napoli, non facile trovare il tecnico. Milan, si può contestare il mercato" TUTTO mercato WEB

Tmw radio Caputi: "Napoli, non facile trovare il tecnico. Milan, si può contestare il mercato" A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Massimo Caputi. Italia, ...Caputi su Tudor 'Non c'è grande scelta in giro. Non è facile per ADL trovare allenatori bravi e che vogliono andare a Napoli. In questo momento allenare il Napoli non è facile. E' una grande squadra, ...