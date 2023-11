Milan | Bennacer ha le idee chiare | 'Dobbiamo competere per vincere la Champions'

... era frutto anche del lavoro di altri, ha ceduto alle lusinghe, di diventare il COACH del, un ...andare a guadagnare il triplo in Turchia e lo ha tenuto pur sapendo che con il rientro di...

Milan, Bennacer: “Vogliamo vincere la Champions. Il mio infortunio…” Pianeta Milan

Bennacer: "Infortunio Ora non sento niente al ginocchio. Non giochiamo la Champions solo per fare i... Milan News

Attraverso il proprio profilo Twitter, il centrocampista del Milan Bennacer ha mostrato alcune foto durante l’inaugurazione di Casa Milan Dubai. The post Casa Milan Dubai, all’inaugurazione presente ...Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha parlato dagli Emirati Arabi Uniti a The National Football. Questi i passaggi principali del suo intervento: "Il Milan gioca per vincere trofei, come la C ...