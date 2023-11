Michele era Veronica | ora invece è felice | “Per la prima volta mi sento libero”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 14 novembre 2023)Ha scelto di metterci la faccia e il nome. Non tanto quello di elezione quanto il cosiddetto dead name (in questo caso), quello che viene scelto dai genitori a rispecchiare il sesso assegnato alla nascita. Una scelta per molti versi coraggiosa, non perché sbagli chi scegliedi nasconderlo, di ‘farlo morire’, quanto perché appunto le persone che, unacompletato tutto il percorso previsto dalla legge, tra supporto psicologico, intervento chirurgico, sentenze e cambio di generalità all’anagrafe, celano al pubblico quella che è stata la vita precedente sono la maggioranza. Lui,, ha deciso diversamente. E non c’è nulla di sbagliato nemmeno in questo. L’intervento e la richiesta di modifica delle generalità Da, in mezzo ...