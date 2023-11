Michael J Fox e Christopher Lloyd | reunion sul palco del gala contro il Parkinson

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 14 novembre 2023)J. Fox e, protagonisti della trilogia di Ritorno al Futuro, si sono ritrovati per l’ennesima volta insieme su un, quello delorganizzato dalla fondazione per la lotta al, creata da Fox, affetto dalla malattia sin dal 1991. I due hanno posato sorridenti davanti all’obiettivo dei fotografi, per alcuni scatti teneri ed esilaranti, a coronamento di questa nuova. Fox, sempre molto disponibile a discutere della propria condizione, si è così espresso ai microfoni di ET Tonight: “Sgombra dal campo tutte le cazzate della vita… te le toglie di mezzo, e tu cominci a vedere ciò che è veramente importante nella vita; la salute, la famiglia, la carriera, l’opportunità e l’obbligo che hai di essere utile agli altri; in questo ...