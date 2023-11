Mi manda Rai Tre | inviato preso a bastonate dal figlio del politico

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 14 novembre 2023) Nella tranquilla cittadina di San Nicandro Garganico, nel Foggiano, il giornalistadalla trasmissione “MiRai Tre” Stefano Maria Sandrucci, è stato brutalmente aggredito a colpi di bastone mentre svolgeva un’inchiesta sul presunto traffico di falsi diplomi e attestati in alcuni istituti paritari della zona. La trasmissione Rai stava indagando sulle cosiddette scuole private e sui “diplomifici,” istituti paritari accusati di agevolare il conseguimento dei titoli di studio rispetto alle scuole pubbliche. Secondo quanto riportato, l’indagine avrebbe coinvolto un istituto gestito da un notolocale, ex parlamentare ed ex sindaco, e suo, attualmente consigliere comunale e candidato alle ultime elezioni per la carica di primo cittadino. L’aggressione è avvenuta quando il giornalista si è ...