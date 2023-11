Mi fa un baffo il gatto nero” | festival pet friendly contro pregiudizi e luoghi comuni

(Di martedì 14 novembre 2023) Superstizioni eresistono ancora e, nonostante il progresso della scienza e l'incalzare dell'innovazione tecnologica, c'è ancora chi crede che il passaggio di unsulla strada o il canto di una civetta possano determinare imminenti disgrazie. Gli animali sono tutti uguali e non sono portatori di sfortuna ma unicamente di amore. Questo il messaggio lanciato dal “Mi fa unil”, la kermesse pet, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo che cura anche la direzione artistica, giunta alla sua terza edizione che si svolgerà a Roma proprio venerdì 17 novembre 2023 in occasione della Giornata Mondiale del, presso la Sala Cinema dell'Anica. ...

Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ...

Venerdì 17 novembre, “Mi fa un baffo il gatto nero”: il festival pet friendly contro pregiudizi e luoghi comun ilmessaggero.it

Mi fa un baffo il gatto nero, contro pregiudizi e luoghi comuni - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Il nostro gatto comunica con ben 276 espressioni facciali: lo studio che apre a nuove prospettive sulla comprensione del linguaggio felino (e non solo) ...Ha ucciso un gatto, sparandogli, perché camminava sul cemento fresco. Un uomo è stato denunciato a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, per uccisione di animale ed esplosioni pericolose. Con i ...