Meteo Roma del 14-11-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ma con banchi di nebbia in pianura padana al pomeriggio c’è lì per lo più soleggiato in su tutti i settori In serata ti rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con qualche addensamento al Nord Est e nebbia o foschia di nuovo informazioni Pianura Padana terreno altrove al centro tempo stabile ma con disturbi di nuvolosità basse locali freschi e anche dente nel palato interni al pomeriggio nuvolosità alternate a schiarite con maggiori addensamenti in Abruzzo dove non sono esclusi locali + attacchi in serata tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi addensamenti da nuvolosità basta sul versante tirrenico con locali ...