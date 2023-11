Meteo martedì | breve pausa più asciutta | poi torna il freddo

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 novembre 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Un blando cuneo di alta pressione di matrice sub tropicale si spinge dal vicino Atlantico al Mediterraneo centrale e occidentale. Determinerà tempo più stabile sull’Italia fino a mercoledì ma non senza qualche disturbo. Questo perchè la vicinanza con il flusso perturbato atlantico, poco più a nord, consentirà delle infiltrazioni umide verso le nostre regioni e causerà anche qualche locale precipitazione. A determinare queste note instabili sarà un fronte atlantico collegato ad un minimo sul Mare Baltico, la sua influenza sarà più diretta sui settori alpini confinali dove avremo delle precipitazioni abbondanti ma nevose solo a quote elevate. Il transito del fronte richiamerà tese correnti occidentali verso le nostre regioni tirreniche che ammasseranno delle nubi in grado di portate qualche isolata pioggia. Contemporaneamente ...