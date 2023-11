Meteo | in arrivo il maltempo | temperature vicine allo zero | neve e temporali previsti nel weekend

(Di martedì 14 novembre 2023) Torna ilsull’Italia. Dopo la pausa di alcuni giorni, da venerdì 17 è previsto l’di masse d’aria fredda che, secondo il sito il.it, potrebbero favorire un deciso peggioramento delle condizioni. A essere interessato sarà soprattutto il versante adriatico e le regioni del sud, con l’di forti piogge, qualche temporale e nevicate sui comparti appenninici. A nord sono previstein calo, prossimeanche in pianura, mentre ilpotrebbe limitarsi al solo nordest. Fino a giovedì 16 invece il tempo sarà più stabile, con valori termici oltre la media del periodo. In particolare sulle regioni del centro e sulle due isole maggiori sono attese punte massime di ...

