Messina | studentessa fa ripetere l’esame di maturità a tutta la classe | ma prende lo stesso voto

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 14 novembre 2023) Pubblicato il 14 Novembre, 2023 Nel mese di settembre il liceo scientifico Galileo di Spadafora, a, balzò agli onori della cronaca per un caso da film: 11 studenti furono richiamati a sostenere nuovamentedidopo il ricorso di una, che aveva ritenuto di aver subito un trattamento non equo rispetto ai suoi compagni. L’’Ufficio regionale scolastico riscontrò effettivamente delle irregolarità e decise quindi di accogliere il ricorso della ragazza, così per 11 studenti del liceo si è materializzato un incubo ricorrente: essere costretti adi. La votazione finale: tanto rumore per nulla Come aveva spiegato Maria Chiara Sgrò, legale della famiglia della: ...