Mercoledì 2 | la produzione si sposta in Irlanda | ecco quando inizieranno le riprese

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 novembre 2023) La seconda stagione dicambia location, lenon si terranno più in Romania bensì in. Dopo la fine dello sciopero degli attori, Netflix si accinge a far ripartire le produzioni dei suoi show. Tra i più attesi, naturalmente2, forte dell'exploit della prima stagione della serie capitanata da Tim Burton. Secondo quanto anticipato da Deadline, ladella seconda stagione cambierà location e si sposterà in. Per il momento non si conoscono altri dettagli, se non che ledovrebbero prendere il via a fine aprile. La prima stagione di, che vede protagonista Jenna Ortega nei panni della figlia degli Addams, ora adolescente, è stata girata in Romania ...