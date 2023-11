Mercoledì 15 novembre le farmacie comunali regolarmente aperte a Ladispoli

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 novembre 2023)– Flavia Servizi rende noto che15lesarannoal pubblico. Questi gli orari delle: Farmacia 1, via Firenze 44, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30; Farmacia 2, viale Europa 22, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:00 (orario continuato); Farmacia 3, in via Bari 72, aperta tutti i giorni (compreso domenica e festivi) dalle 8:30 alle 20:00 (orario continuato); Farmacia 4, via Roma 88/A, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.