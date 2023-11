Mense scolastiche | ispezioni dei Nas nelle province di Frosinone e Latina | la metà non è in regola

(Di martedì 14 novembre 2023)– Non è inladelle aziende di ristorazione operanti all’interno delledelledi. Questo dato, decisamente allarmante e preoccupante, scaturisce dalle attività di controllo eseguite dai Carabinieri del Nas dinell’ambito di un servizio concordato con il Ministero della Salute L'articolo Temporeale Quotidiano.

Cucine dellecon muffa ed escrementi: avviata la chiusura dai Nas I controlli recentemente condotti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, in collaborazione con il Ministero della ...

Controlli dei Nas nelle mense scolastiche, irregolarità e scarsa igiene: chiuse 13 cucine Sky Tg24

Controlli dei Nas in mense scolastiche, irregolare 1 su 4 - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Nell’ambito del territorio del comando provinciale di Arezzo, sono state rilevate 2 non conformità quali: lievi carenze strutturali, mancanza di intonaco alle pareti, inadeguatezza dispositivi per ...Da oltre un mese i Nas sono impegnati in una maxioperazione che coinvolge circa 1.000 aziende di ristorazione collettiva e catering operanti all'interno di ...