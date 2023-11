Meloni | “Schengen da preservare | ripristino appena possibile”

"Entrambi siamo consapevoli di comesia stata una conquista straordinaria da preservare. L'impegno comune è di ripristinare il ... Così la presidente del Consiglio, Giorgia, durante le ...

Italia-Slovenia, Meloni “Appena possibile ripristineremo Schengen” Il Tempo

Schengen, Meloni: "Stop ai controlli al confine sloveno appena le condizioni lo permetteranno" QUOTIDIANO NAZIONALE

(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 "Siamo consapevoli delle difficoltà che arrivano per le nostre comunità transfrontaliere dalla reintroduzione dei controlli ai confini che Italia e Slovenia hann ...Premier Meloni meets with PM of Slovenia Golob. She underlines that ”Schengen is an extraordinary achievement to be preserved“. Economy Minister Giorgetti on the Budget Maneuver. President Mattarella ...