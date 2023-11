Serata speciale per il basket italiano: alle 20.30 Virtus Bologna e Olimpia Milano si affrontano nella regular season di Eurolega. Ecco il ...

Melli, Hackett, Beli, Messina: Olimpia e Virtus rivali anche in Eurolega La Gazzetta dello Sport

Melli: "Gara difficile, ma può aiutarci" SuperBasket

Risponderemo alle assenze di Polonara e Mickey con quintetti non convenzionali pur trovandoci di fronte una squadra, come Milano, abituata a cavalcare allineamenti con giocatori come Shields, Mirotic, ...Le due squadre italiane di EuroLeague si affrontano nel primo impegno di un’altra settimana con due turni (la terza per l’Olimpia). Il cosiddetto derby italiano si gioca a Bologna dove ...