Melissa Agliottone |  chi sono i genitori della vincitrice di The Voice Kids 2023 | “Oggi sono più sicura”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 novembre 2023)del concorso The, la giovane cantante ha spiegato che nonostante la vittoria, è dovuta andare a scuola: “dovuta andare comunque perché ho fatto troppe assenze. Quindi adesso a scuola sempre. Themi ha aiutato anche a essere piùdi me stessa. Sarei stata piùanche se non avessi vinto. La vittoria vera è stata salire su quel palco, riuscire a farlo nonostante io sia una ragazza molto timida. Non pensavo di farcela. Volevo ringraziare poi i miei amici che ho conosciuto a The”. La sua coach nel corso del programma è stata Loredana Bertè: “È stata carinissima con me, non me l’aspettavo. Me l’aspettavo più dura ...