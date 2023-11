Megan Fox confessa | “Ero dipendente dall’innamoramento sul set”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Ospite al The Drew Barrymore Show,Fox ha rilasciato una lunga intervista in cui ha toccato temi che la riguardano da vicino. Dai tatuaggi, al suo nuovo libro, per poi passare alla ‘del passato’, spiegando come viveva le relazioni amorose, non nascondendo la sua costante abitudine di innamorarsi dei suoi colleghi sul set, più precisamente dei co-protagonisti con cui recitava: “Ero, e penso di aver ferito anche molte persone in quel processo perché molte persone si sono innamorate di me e io non le ho rispettate né onorate“, ha dichiarato la star di Hollywood. Tutto è cambiato con la conoscenza dell’oramai ex marito Brian Austin Green ma, soprattutto, con la nascita dei suoi tre figli, che hanno completamente cambiato nella 37enne l’atteggiamento di disimpegno mostrato fino a ...