Medvedev - Rublev 2 - 0 | rivivi la diretta | senza storia il derby russo alle Nitto ATP Finals

Un successo a testa, finora, nelle Atp Finals 2023:, com'era prevedibile, è riuscito a domare il connazionale, restando in campo soltanto un'ora e mezza (6 - 4 6 - 2); Zverev invece ...

ATP Finals 2023, oggi Alcaraz-Rublev e Medvedev-Zverev: orari TV e dove vedere le partite di tennis a Torino Fanpage.it

ATP Finals a Torino, le partite di oggi: Alcaraz-Rublev e Medvedev-Zverev su Sky Sky Sport

Carlos Alcaraz take on Andrey Rublev at Pala Alpitour in Italy for the 2023 ATP Finals. Read here to check out when, where, and how to watch this match in the US.Il numero uno azzurro e la sua scalata ai vertici del tennis mondiale: 5 top 5 battuti di fila. Due vittorie contro due numerie 1 nel 2023 ...