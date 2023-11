Mazzarri verso la panchina del Napoli | le indiscrezioni sullo staff

(Di martedì 14 novembre 2023) Ilè pronto ad affidare laa Walter. Il club azzurro è reduce dalla debacle al ‘Maradona’ contro l’Empoli e la decisione di sollevare dall’incarico Rudi Garcia è stata inevitabile. E’ in arrivo il comunicato ufficiale dell’esonero del francese. Il presidente De Laurentiis ha già raggiunto l’accordo con il grande ex e nel pomeriggio è atteso l’incontro sulla definitiva fumata bianca. La trattativa è stata comunque definita nei dettagli: il toscano ha accettato l’incarico fino a giugno. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaSecondo le ultimeè stato definito anche lo: il vice allenatore dovrebbe essere Claudio Bellucci e il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli. Nelloanche l’ex difensore Salvatore Aronica.

Mazzarri è tra i candidati a essere l'erede di Garcia (Ansa) – ultimecalcionapoli.it Visti i risultati che sta ottenendo a Nizza, e come li sta raggiungendo, è sicuramente un'ottima idea, ma ...