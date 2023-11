Mazzarri torna al Napoli

(Di martedì 14 novembre 2023) «Bento Walter». Con questo post sul sito ufficiale del team partenopeo, Aurelio De Laurentiis ufficializza il ritorno, dopo dieci anni, di Waltersulla panchina del. Si chiude così first appeared on il manifesto.

Ripesca Walter, il primo allenatore che lo portò in Champions 10 anni fa, prima di far ...perché ha fatto sapere nei giri giusti che guardava sempre le partite di Spalletti in tv e dirà ...

Napoli, adesso è anche ufficiale: ritorna Mazzarri, addio Garcia - Sportmediaset Sport Mediaset

E' ufficiale, Mazzarri torna sulla panchina del Napoli Agenzia ANSA

Dopo 10 anni Walter Mazzarri torna sulla panchina del Napoli, che ha già guidato dal 2009 al 2013. Proprio in Campania il tecnico toscano vivrà i suoi anni più belli, ...Roma, 14 nov. - (Adnkronos) - Walter Mazzarri torna sulla panchina del Napoli con un contratto fino al termine della stagione. Una scelta a breve termine che si spiega, secondo quanto scrive 'L'Equipe ...