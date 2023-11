Mazzarri insidia Tudor | un indizio non lascia dubbi | la rivelazione

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 14 novembre 2023) All’ombra del Vesuvio vi è addirittura spazio per un ballottaggio in chiave post-Garcia. Le ultime news in merito al Napoli. Non è di certo il clima delle migliori occasioni quello che, ad oggi, si respira tra le mura di Napoli. La sconfitta maturata in casa contro l’Empoli ha difatti posto fine ad una delle parentesi più buie degli ultimi anni azzurri, arrivata in maniera ancor più dolorosa a pochi mesi dallo Scudetto messo in bacheca. Indiscrezioni, testimonianze e addirittura video amatoriali riportano quindi di un Garcia già esonerato e già di ritorno tra i confini della Francia, al termine di un’avventura che in nessun modo prevedeva di andar bene. In casa Napoli, quindi, non hanno di certo tardato ad arrivare le prime news circa il sostituto dell’ormai ex allenatore, con tanti nomi sin da subito elencati dalle varie testate giornalistiche. Tra i vari Conte, Cannavaro e Gallardo, ...