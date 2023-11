Mazzarri | «Ho pagato il non aver coltivato i rapporti | la mia scarsa empatia come si dice oggi»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 novembre 2023) L’intervista dia Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport. Era il 27 ottobre, meno di venti giorni fa. Ecco uno stralcio. Il calcio ti ha restituito tutto quello che gli hai dato?: «Un po’ di meno, un po’ di meno, ma la colpa è mia, non di altri: quando stai in un mondoil nostro non devi pensare solo a fare l’allenatore, non basta far rendere i giocatori per poi trascurare i. A 62 anni mi rendo conto che hanno ragione quelli che, magari non conoscendomi, mi considerano antipatico. Ecco, credo diun po’ troppo i miei atteggiamenti, la mia ritrosia.siadesso?». Lasciatelo dire: cercavi insistentemente degli alibi alle sconfitte. Ricordo una ...