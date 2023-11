Mazzarri ha vinto 73 su 145 partite da allenatore del Napoli Opta Paolo

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 novembre 2023) Walterè il nuovodel. Si tratta di un ritorno clamoroso, il tecnico toscano aveva già allenato il club di De Laurentiis tra il 2009 e il 2013. L’esperienza dialè ricordata tutto sommato in modo positivo. Il tecnico toscano è ricordato come l’che ha riporta ilnelle coppe europee, prima in Europa League e poi in Champions. Nel 2013 la separazione dal, De Laurentiis sceglierà poi undal profilo internazionale, Rafa Benitez, iniziando un percorso che ha portato l’anno scorso alla vincita dello scudetto dopo 33 anni dall’ultima volta con in panchina Luciano Spalletti.per il suo ritorno ha dato ampie garanzie tecniche al presidente ...