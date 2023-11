“Mazzarri ha annullato tutto” | c’entra la trattativa con il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 14 novembre 2023) Pazzesco retroscena suriportato quest’oggi. Il tecnico è sempre più vicino dal tornare ad allenare ilvive da circa 48 ore nell’incertezza generale, a causa dell’imminente esonero di Rudi Garcia. Il francese ha infatti pagato a caro prezzo la sconfitta patita contro l’Empoli, difatti perdendo il posto sulla panchina azzurra e tornando in Francia già nel corso del 13 novembre. Annunci ufficiali ancora non ve ne sono, ma la notizia appare ormai certa all’ombra del Vesuvio. Il comunicato da parte del, con ogni probabilità, arriverà infatti in seguito all’ingaggio del nuovo tecnico, con tale argomento che ha paralizzato l’intera scena partenopea. I tifosi vogliono infatti conoscere il nome del nuovo allenatore, i calciatori necessitano di una figura pronti ad allenarli il 15 novembre a ...