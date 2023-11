Max Pezzali | le collaborazioni che hanno segnato un’epoca

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 novembre 2023) Max, all’anagrafe Massimo, è nato a Pavia il 14 novembre 1967. E’ un cantautore italiano noto come frontman degli 883, un gruppo, fondato insieme all’amico Mauro Repetto sul finire degli anni 80, haintere generazioni. Dopo lo scioglimento definitivo della band, nel 2004 ha intrapreso una carriera solista di tutto rispetto, coinvolgendo altri colleghi di primo piano nel panorama musicale nazionale ed internazionale. I primi remix con Dj importanti… Nel 1994 Maxed i suoi 883 sono all’apice della carriera. Le loro canzoni, pur molto orecchiabili, raccontano una generazione che è ‘nel mezzo’: troppo grandi per fare i giovani, ma troppo giovani per fare gli adulti. Il music business, che al tempo funzionava, decide di spostare questi concetti anche nelle discoteche ed ecco che viene ...