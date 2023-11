‘Maurizio racconta…’ | gli sport in cui l’Italia non ha mai vinto seconda parte

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA DELVoto della settimana per: 8,5 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? R. Fiamingo (spada) ? E. Bastianini (motoGp)? Nazionale sciabola femminile ? Nazionale tennis femminile Atleta della settimana (uomo). Davide Ghiotto (speedskating): niente male per trattarsi della prima gara ufficiale della stagione. Nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2023/24 di pattinaggio velocità su pista lunga – ad Obihiro, in Giappone -, il veneto ottiene una fantastica doppietta d’argento (Team Pursuit e 5000 mt). Impressionano soprattutto i miglioramenti del trenino azzurro, a circa 2 secondi dall’oro norvegese, ma staccando gli statunitensi di quasi 1 secondo. Conoscendo il CT Marchetto, sappiamo che questo sarà uno dei cavalli di battaglia azzurri per le Olimpiadi ...