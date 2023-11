Mattarella | ' ogni barriera che si abbatte successo per tutta la società'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Taranto, 14 nov. (Adnkronos) - "che siè unperla". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Taranto all'inaugurazione del Festival della cultura paralimpica. "In questi anni -ha ricordato il Capo dello Stato- il movimento paralimpico è riuscito a farre molte barriere, molti ostacoli e tante persone hanno potuto esprimersi, trovare un nuovo modo di realizzarsi, di far emergere talenti che avevano, superando condizionamenti, ostacoli che comprimevano questi talenti. Sono grandi risultati di cui potete essere davvero fieri come movimento". "Naturalmente sappiamo che vi sono un numero sterminato di talenti inespressi ancora, che non trova modo di esprimersi, ...